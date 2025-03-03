Где продвинулись российские захватчики: DeepState раскрыл детали

Российские оккупанты продолжают атаковать позиции сил обороны.
Российские захватчики за прошедшие сутки продвинулись на Донетчине, немного на Харьковщине и Курщине.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
"Враг продвинулся в Песчаном, возле Погребков, Надежды и Загрызового", – говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага не зафиксировано.
Напомним, потери оккупантов выросли до безумных цифр: за минувшие сутки было ликвидировано еще 1350 захватчиков. Таким образом, общие боевые потериокупантов в войне против Украины по состоянию на 3 марта составляют 878 070 личного состава.
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