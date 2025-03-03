Трамп и Путин встретятся быстрее, чем планировалось – CNN

Президент США Дональд Трамп может раньше встретиться с Владимиром Путиным, чем планировалось до этого. Такой сценарий в администрации США обсуждают "за закрытыми дверями".

Об этом пишет CNN.

Издание сообщает, что сейчас идет подготовка ко второму раунду переговоров между американской и российской делегациями, который "может состояться в ближайшее время, возможно, также в одной из стран Персидского залива".

По мнению дипломатов, нападки на Зеленского в Овальном кабинете были спланированы, теперь Москва ожидается ускорения переговоров между РФ и США в ближайшие недели.

Отмечается, что в Москве в это время растет оптимизм по поводу того, что из-за конфликта между президентами Украины и США переговоры о прекращении войны могут отойти на второй план в пользу потенциально выгодных экономических соглашений между США и Россией.

Ранее аналитики сообщили, что диктатор не готов к честным переговорам, а также не собирается идти на территориальные уступки.

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