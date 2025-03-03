Трамп і Путін зустрінуться швидше, ніж планувалося - CNN

Президент США Дональд Трамп може раніше зустрітися з Володимиром Путіним, ніж планувалося до цього. Такий сценарій в адміністрації США обговорюють "за зачиненими дверима".

Про це пише CNN.

Видання повідомляє, що наразі триває підготовка до другого раунду переговорів між американською і російською делегаціями, який "може відбутися найближчим часом, можливо, також у одній із країн Перської затоки".

На думку дипломатів, нападки на Зеленського в Овальному кабінеті були сплановані, тепер Москва очікується на пришвидшення перемовин між РФ та США найближчими тижнями.

Зазначається, що в Москві тим часом зростає оптимізм з приводу того, що через конфлікт між президентами України і США переговори про припинення війни можуть відійти на другий план на користь потенційно вигідних економічних угод між США та Росією.

Раніше аналітики повідомили, що диктатор не готовий до чесних переговорів, а також не збирається йти на територіальні поступки.

Читайте також: