Де просунулись російські загарбники: DeepState розкрив деталі

Російські загарбники протягом минулої доби просунулися на Донеччині, трохи на Харківщині та Курщині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

"Ворог просунувся у Піщаному, біля Погребків, Надії та Загризового", – йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога не зафіксовано.

Нагадаємо, втрати окупантів зросли до шалених цифр: за минулу добу було ліквідовано ще 1350 загарбників. Таким чином загальні бойові втрати окупантів у війні проти України станом на 3 березня складають 878 070 особового складу.

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