Враг атаковал Украину беспилотниками: названа траектория движения

Россияне снова используют дроны против мирного населения.

В ночь на 3 марта 2025 года россияне атаковали Украину ударными беспилотниками.

Поэтому в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

В настоящее время движение ударных БпЛА:

БпЛА в Черкасской области, двигаются в северном направлении.

БпЛА в Киевской области, движутся в северном направлении.

БпЛА в Кировоградской области, двигаются в северо-западном направлении.

БпЛА в Житомирской области, двигаются в западном и северном направлениях.

БПЛА на Харьковщине, двигаются в южном направлении.

Напомним, что ранее в результате удара, который в воскресенье, 2 марта нанес российский беспилотник по многоэтажке в Харькове, выросло количество пострадавших, среди которых — семилетний ребенок.

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