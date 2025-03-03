Враг атаковал Украину беспилотниками: названа траектория движения

Россияне снова используют дроны против мирного населения.
В ночь на 3 марта 2025 года россияне атаковали Украину ударными беспилотниками.
Поэтому в ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
В настоящее время движение ударных БпЛА:
- БпЛА в Черкасской области, двигаются в северном направлении.
- БпЛА в Киевской области, движутся в северном направлении.
- БпЛА в Кировоградской области, двигаются в северо-западном направлении.
- БпЛА в Житомирской области, двигаются в западном и северном направлениях.
- БПЛА на Харьковщине, двигаются в южном направлении.
Напомним, что ранее в результате удара, который в воскресенье, 2 марта нанес российский беспилотник по многоэтажке в Харькове, выросло количество пострадавших, среди которых — семилетний ребенок.
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