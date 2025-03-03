Зеленский поблагодарил Чарльза ІІІ за аудиенцию

Во время рабочего визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский имел аудиенцию у короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльза III.

Об этом сообщает официальный сайт главы украинского государства.

"Благодарен Его Величеству Королю Чарльзу III за аудиенцию", — заявил Зеленский.

Источник добавляет, что 76-летний король Чарльз III намеревался провести переговоры с Зеленским на фоне "тревожного трансатлантического дипломатического напряжения".

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

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