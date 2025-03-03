Зеленський подякував Чарльзу ІІІ за аудієнцію

Під час робочого візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію у короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза III.

Про це інформує офіційний сайт глави української держави.

"Вдячний Його Величності Королю Чарльзу III за аудієнцію", — заявив Зеленський.

Джерело додає, що 76-річний король Чарльз III мав намір провести переговори з Зеленським на тлі "тривожної трансатлантичної дипломатичної напруги".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Вибачення ТРАМПУ, ПОСТУПКИ РОСІЇ і ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬ! ІНТЕРВ`Ю ЗЕЛЕНСЬКОГО У ЛОНДОНІ"

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

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