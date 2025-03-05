Ночная атака по Украине: сколько беспилотников сбили Силы ПВО

В среду, 5 марта, оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами и ударными БпЛА. Силами ПВО сбито 115 вражеских беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Как отмечается, в ночь на 5 марта противник атаковал тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл., одной зенитной управляемой ракетой С-300 из Курской обл. и 181-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ., Чауда – Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.30 подтверждены убытки 115 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях", — завершили в ВС ВСУ.

Еще 55 вражеских беспилотников-имитаторов, добавляют в ведомстве, локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина и Харьковщина.

Напомним, 3 марта российская армия атаковала Украину 83-ми беспилотниками разных типов. Было уничтожено 46 дронов.

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