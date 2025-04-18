Скільки коштує оскаржити штраф від ТЦК: адвокат назвав "розцінки"

Мобілізація 2025 / © ТСН

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Послуги юристів для того, щоб оскаржити штраф від ТЦК, коштують приблизно від 5 до 15 тисяч грн.

Про це заявив відомий український адвокат Ростислав Кравець, передають Новини.LIVE.

Але це все одно дешевше, ніж заплатити всю суму штрафу, сказав він.

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За його власними спостереженнями, під час оскарження штрафу від ТЦК у 90% випадків суд стає на бік військовозобов’язаного.

Кравець також пояснив, що коли штраф потрапляє на примусове виконання до виконавчої служби, його сума автоматично подвоюється. Наприклад, було 25 тисяч — стає 50 тисяч.

«Коли виноситься штраф, про нього не завжди повідомляють. І коли він потрапляє до виконавчої служби на примусове виконання, відповідно до ККУ про адмінправопорушення, він множиться на два. Тобто, був штраф на 25 тисяч — стає 50 тисяч», — розповів адвокат.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про 50% знижки на штрафи від ТЦК.

Крім того, ми писали про те, що військовозобов’язані можуть сплатити штраф за несвоєчасне оновлення даних онлайн, без фізичного візиту до ТЦК.