Російську студентку відправили до колонії за цитату з вірша українського поета

У Росії ув’язнили студентку за вірш Шевченка / © Reuters

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У п’ятницю, 18 квітня, суд у Санкт-Петербурзі призначив майже три роки позбавлення волі 19-річній антивоєнній активістці Дар’ї Козирєвій, визнавши її винною в неодноразовій «дискредитації» російських військових.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Студентку Санкт-Петербурзького державного університету заарештували в лютому 2024 року після того, як вона прикріпила листок із кількома рядками з вірша «Заповіт» Тараса Шевченка до його пам’ятника в цьому російському місті.

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Торік у серпні влада висунула Козирєвій друге звинувачення, посилаючись на її інтерв’ю «Північ. Реалії» після відрахування з університету.

На суді дівчина свою провину не визнала. Вона нагадала, що поет Тарас Шевченко жив задовго до появи Російської Федерації, тому цитати його вірша нікого не можуть дискредитувати.

На листку, який вона прикріпила до пам’ятника Шевченкові, були слова «Поховайте та вставайте /Кайдани порвіте / І вражою злою кров’ю / Волю окропіте».

«Я вважаю, що армія дискредитувала себе після широкомасштабного вторгнення, тому будь-які виступи проти неї нікого не дискредитують», — цитує її слова в останньому слові «Медіазона».

Попри це суд призначив Козирєвій два роки і вісім місяців колонії суворого режиму та заборонив їй публікувати будь-які матеріали в інтернеті протягом двох з половиною років.

Прокуратура вимагала покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Санкт-Петербурзі суд ухвалив вирок для 29-річного українця Івана Забавського, звинуваченого у шпигунстві.