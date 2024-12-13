В РФ засудили українських військових за участь у Курській операції

У середині жовтня Панченка та Дмитракова відправили до СІЗО.

Другий Західний окружний військовий суд у Москві засудив до 14 та 15 років позбавлення волі двох українських військовослужбовців Віталія Панченка та Івана Дмитракова за участь у Курській операції.

Про це повідомляють пропагандистські агентства із посиланням на пресслужбу Головної військової прокуратури Росії.

Там заявляють, що Віталій Панченко та Іван Дмитраков нібито служили у 61 окремій механізованій бригаді ЗСУ і брали участь у Курській операції.

"Відкривали вогонь на ураження як по російських військовослужбовцях, так і по мирному населенню", — кажуть в прокуратурі країни-агресорки.

А також військові нібито вивезли трьох громадян Росії на територію України та "здійснили крадіжку продуктів з магазину "П'ятірочка".

Віталія Панченка засудили до 15 років позбавлення волі, Івана Дмитракова — до 14 років з відбуванням перших трьох років у вʼязниці, а решту часу в колонії суворого режиму.

Нагадаємо,полонений азовець під час суду в РФ заявив про тортури. Олександр Максимчук, якого російський суд визнав винним у терористичній діяльності, не визнал провину та подаватиме апеляцію.

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