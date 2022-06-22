Підвищена пітливість вночі і вдень - одна з ознак серцевого нападу

Медики попереджують, що надмірна пітливість вночі та вдень повинна насторожувати. Адже вона може бути однією з неочевидних ознак серцевого нападу та інших захворювань. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Почувши фразу "серцевий напад", більшість людей уявляє собі біль в грудній клітині. Однак існують й інші неочікувані ознаки, які попереджають про високий ризик інфаркту більше, аніж відчуття тиску в грудях.

Кардіологи стверджують, якщо підвищена пітливість проявляється різко і без очевидної причини - це вказує на серйозні проблеми зі здоров'ям. Якщо у вас посилилося потовиділення, але ви не займаєтесь надмірними фізичними вправами, а надворі немає спеки, потрібно негайно записатися на приймання до лікаря. Підвищена пітливість за серцевого нападу з'являється через те, що кров перекачується крізь закупорені холестерином артерії, а це вимагає від серця чималих зусиль.

Якщо надворі спека чи ви займаєтесь фізичними навантаженнями і помітили в себе більшу пітливість, ніж зазвичай, це також привід занепокоїтися. Цей піт вказує на те, що серце намагається зберегти баланс температури тіла і дуже сильно навантажується.

Підвищена чутливість може бути пов'язана також з атеросклерозом. В цьому випадку артерії звужуються через накопичення в них жирових відкладень (так звані бляшки). Атеросклероз часто означає, що у пацієнта є проблеми і в роботі серця. Що пов'язано з високим ризиком інфаркту.

Сильна пітливість вночі, особливо у жінок, також є запобіжним заходом організму за слабкого серцевого здоров'я. Експерти попереджають, що мокрі від поту простирадла чи неможливість заснути через потовиділення - одна з ознак серцевого нападу. Особливо, якщо ви також помічаєте й інші симптоми: