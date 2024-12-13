В РФ осудили украинских военных за участие в Курской операции

В середине октября Панченко и Дмитракова отправили в СИЗО.

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 14 и 15 годам лишения свободы двух украинских военнослужащих Виталия Панченко и Ивана Дмитракова за участие в Курской операции.

Об этом сообщают пропагандистские агентства со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры России.

Там заявляют, что Виталий Панченко и Иван Дмитраков якобы служили в 61-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и участвовали в Курской операции.

"Открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению", — говорят в прокуратуре страны-агрессорки.

А также военные якобы вывезли трех граждан России на территорию Украины и "совершили кражу продуктов из магазина "Пятерочка".

Виталия Панченко приговорили к 15 годам лишения свободы, Ивана Дмитракова — к 14 годам с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальное время в колонии строгого режима.

Напомним, пленный азовец во время суда в РФ заявил о пытках. Александр Максимчук, которого суд признал виновным в террористической деятельности, не признал вину и будет подавать апелляцию.

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