Украина вернула тела 563 погибших защитников

В Украину вернули тела 563 павших защитников. В частности, удалось репатриировать 320 тел погибших на Донецком направлении и 89 павших воинов из Бахмутского направления. Также удалось вернуть 154 тела из моргов на территории РФ.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Как отмечается, павших защитников вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины ЦИС), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур Сектора безопасности и обороны Украины

"Отдельная благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста", — отметили в ведомстве.

ВСУ перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Впоследствии представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

Ранее в Украину из российского плена вернулись 34 военнослужащих "Азова". В плену остаются еще около 900 азовцев.

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