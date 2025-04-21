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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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274
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Ворог обстріляв Чернігівщину: куди "прилетіло"

Попередньо, за оперативною інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Наслідки ворожого обстрілу на Чернігівщині: пожежа після прильоту в Семенівці

Наслідки ворожого обстрілу на Чернігівщині: пожежа після прильоту в Семенівці / © ДСНС

Внаслідок чергової ворожої атаки на Чернігівщині постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

В місті Семенівка Новгород-Сіверського району було зафіксовано влучання, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Як уточнили у відомстві, гасіння пожежі було вкрай складним через загрозу повторного обстрілу. Попри ризики рятувальники діяли вкрай обережно та змогли ліквідувати займання.

/ © ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, станом на ранок 21 квітня ЗСУ ліквідували 941 770 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 670 військових.

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