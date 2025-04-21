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- Війна
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Ворог обстріляв Чернігівщину: куди "прилетіло"
Попередньо, за оперативною інформацією, загиблих та постраждалих немає.
Внаслідок чергової ворожої атаки на Чернігівщині постраждала цивільна інфраструктура.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
В місті Семенівка Новгород-Сіверського району було зафіксовано влучання, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.
Як уточнили у відомстві, гасіння пожежі було вкрай складним через загрозу повторного обстрілу. Попри ризики рятувальники діяли вкрай обережно та змогли ліквідувати займання.
Нагадаємо, станом на ранок 21 квітня ЗСУ ліквідували 941 770 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 670 військових.