Ворог обстріляв Чернігівщину: куди "прилетіло"

Наслідки ворожого обстрілу на Чернігівщині: пожежа після прильоту в Семенівці / © ДСНС

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Внаслідок чергової ворожої атаки на Чернігівщині постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

В місті Семенівка Новгород-Сіверського району було зафіксовано влучання, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

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Як уточнили у відомстві, гасіння пожежі було вкрай складним через загрозу повторного обстрілу. Попри ризики рятувальники діяли вкрай обережно та змогли ліквідувати займання.

© ДСНС

Нагадаємо, станом на ранок 21 квітня ЗСУ ліквідували 941 770 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 670 військових.