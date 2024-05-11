Жовтіє часник: всі можливі причини та як цьому запобігти

Чому жовтіють кінчики часнику, можливі причини та як з цим боротися

Чому жовтіє часник: всі можливі причини

Причин жовтіння рослин може бути багато.

Заморозки

Дуже часто — це заморозки. Рання посадка часнику, за дуже теплої погоди, може викликати інтенсивний ріст, в результаті листя примерзне взимку, а на весні буде відростати слабке та жовте.

Щоб запобігти цьому, замульчуйте свою ділянку.

Надмірна вологість

Молода посадка може жовтіти й через надмірну вологість ґрунту, причиною якої можу бути й надмірний полив, і рясні дощі.

Навесні поливайте свій часник один раз на два тижні. У спекотну й суху погоду збільшуйте поливи. А у дощову весну взагалі поливати не потрібно. Якщо на грядці часнику є шар мульчі, його також не поливають.

Хвороба або шкідники

Часник може жовтіти через ураження борошнистою росою, гниллю, іржею, пліснявою, пошкоджуватися цибульною мухою, нематодами, міллю та кліщем.

Потрібно викопати пожовклий кущ та перевірити на наявність пошкоджень. Для профілактики краще провести обробку фунгіцидними та інсектицидними препаратами.

Закислений ґрунт

Кінчики часнику можуть пожовтити через кислий ґрунт.

Щоб його розкислити, розведіть 3 ст. л кальцієвої селітри в 10 л води та під кожну рослину вилийте мінімум по склянці. Можна 2 склянки попелу розвести окропом і вилити у відро води й цією сумішшю розкислити ґрунт.

Нестача мікроелементів

Не вистачає азоту

У цьому випадку пір'я буде жовтим, а кінчики білі.

Негайно починайте обприскувати листя надвечір нашатирним спиртом із розрахунку 3 ст. л на 10 л води. Або підгодуйте рослину кальцієвою селітрою, з розрахунку 3 ст. л на 10 літрів води.

Нестача міді

Найчастіше це трапляється, якщо вирощувати часник на торфових ґрунтах.

Щоб запобігти, потрібно полити ґрунт під рослинами розчином хлорокису міді, розчинивши 1 ч. л препарату в 5 л води. Можна використовувати мідний купорос чи бордоську рідину.

Нестача калію

Про нестачу калію буде свідчити не лише пожовтіння, а й закручування рослини.

Для удобрення можна використовувати хлористий калій, розвівши 3 ст. л на 10 л води та поливати цим розчином по 1 склянці під кожну рослину.

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