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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У виборах Папи Римського візьме участь українець: що відомо про конклав

Нинішній очільник УГКЦ Святослав Шевчук, на відміну від трьох своїх попередників, досі не має титулу кардинала. Натомість кардиналом в УГКЦ є єписком Микола Бичок, який і братиме участь у конклаві.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Єпископ Микола Бичок

Єпископ Микола Бичок

Участь у конклаві — зібранні кардиналів для обрання нового глави Католицької церкви — візьме один українець. Це 45-річний уродженець Тернополя, єпископ УГКЦ Микола Бичок, який наразі опікується українською діаспорою в Австралії. Саме його в числі 21 інших кардиналів призначив Папа Франциск наприкінці минулого року.

Як відбуватимуться вибори нового понтифіка, розповів Олексій Самсонов, директор «Радіо Марія», римо-католицький священник, в коментарі «РБК-Україна».

«Після смерті Папи скликається конклав. Всі кардинали до 80 років беруть в ньому участь. З українців наразі є лише один кардинал — отець Микола Бичок, єпископ Мельбурнської єпархії УГКЦ в Австралії», — розповідає священник.

Під час конклаву кардинали фізично ізолюються. «Вони входять у Ватикан, закриваються буквально на ключ. Жодного спілкування зі світом. Інтернет, телефон — все відключено, щоб ніхто не мав впливу», — пояснив Олексій Самсонов.

Консерватори чи ліберали

За його словами, кардинали голосуватимуть згідно зі своїм уявленням про майбутнє церкви — чи вона має бути більш ліберальною, чи більш традиційною.

«Католицька церква — це один мільярд людей, і всі можуть мати різні погляди щодо різних ситуацій. Хтось має більш ліберальні погляди, а хтось — консервативні», — каже Самсонов.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 квітня, помер Папа Римський Франциск, який очолював Католицьку церкву від 2013 року.

Раніше у ЗМІ дізналися, яка причина смерті Папи Римського.

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