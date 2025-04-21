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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Коли буде укладена угода між Україною та РФ: Трамп назвав дату

Угода між Україною та РФ може бути укладена вже цього тижня, заявив Трамп.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Укладання російсько-української угоди може відбутися вже цього тижня.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у межах присвяченого Великодню заходу у Білому домі.

«Існує велика ймовірність того, що російсько-українська угода відбудеться цього тижня», — сказав Трамп.

Він не уточнив, про що саме йтиметься у цій угоді — припинення бойових дій і перемир’я, чи закінчення війни загалом.

Нагадаємо, що 20 квітня у соцмережі Truth Social президент США опублікував пост, у якому висловлював сподівання на досягнення угоди між Україною та Росією вже цього тижня.

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