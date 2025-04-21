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Коли буде укладена угода між Україною та РФ: Трамп назвав дату
Угода між Україною та РФ може бути укладена вже цього тижня, заявив Трамп.
Укладання російсько-української угоди може відбутися вже цього тижня.
Про це заявив президент США Дональд Трамп у межах присвяченого Великодню заходу у Білому домі.
«Існує велика ймовірність того, що російсько-українська угода відбудеться цього тижня», — сказав Трамп.
Він не уточнив, про що саме йтиметься у цій угоді — припинення бойових дій і перемир’я, чи закінчення війни загалом.
Нагадаємо, що 20 квітня у соцмережі Truth Social президент США опублікував пост, у якому висловлював сподівання на досягнення угоди між Україною та Росією вже цього тижня.