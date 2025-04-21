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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
306
Час на прочитання
1 хв

Ворог зазнав поразки на одному з напрямків: ЗСУ відкинули його назад - DeepState

ЗСУ відбили атаки на одному з напрямків, ворог відступив.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
ЗСУ

ЗСУ

Українські війська відкинули російські сили південніше Удачного, відновивши контроль над територією.

Про це пише OSINT-канал DeepState.

Повідомляється, що ворог просунувся в напрямку Кам’янського та Дніпроенергії, де тривають бойові зіткнення. Сили Оборони України продовжують активно протистояти агресії на всіх напрямках.

/ © t.me/DeepStateUA

© t.me/DeepStateUA

/ © t.me/DeepStateUA

© t.me/DeepStateUA

/ © t.me/DeepStateUA

© t.me/DeepStateUA

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ворог намагався перерізати важливу трасу з Дніпропетровської області, що веде до Покровська, однак їхні спроби зазнали краху.

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Дата публікації
Кількість переглядів
306
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