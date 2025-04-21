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- Війна
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Ворог зазнав поразки на одному з напрямків: ЗСУ відкинули його назад - DeepState
ЗСУ відбили атаки на одному з напрямків, ворог відступив.
Українські війська відкинули російські сили південніше Удачного, відновивши контроль над територією.
Про це пише OSINT-канал DeepState.
Повідомляється, що ворог просунувся в напрямку Кам’янського та Дніпроенергії, де тривають бойові зіткнення. Сили Оборони України продовжують активно протистояти агресії на всіх напрямках.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ворог намагався перерізати важливу трасу з Дніпропетровської області, що веде до Покровська, однак їхні спроби зазнали краху.