Ворог зазнав поразки на одному з напрямків: ЗСУ відкинули його назад - DeepState

ЗСУ

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Українські війська відкинули російські сили південніше Удачного, відновивши контроль над територією.

Про це пише OSINT-канал DeepState.

Повідомляється, що ворог просунувся в напрямку Кам’янського та Дніпроенергії, де тривають бойові зіткнення. Сили Оборони України продовжують активно протистояти агресії на всіх напрямках.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ворог намагався перерізати важливу трасу з Дніпропетровської області, що веде до Покровська, однак їхні спроби зазнали краху.