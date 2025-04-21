Трамп емоційно відреагував на смерть Папи Франциска

ПРезидент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп висловив свої співчуття стосовно смерті Папи Римського Франциска.

Про це він написав у своїй соцмережі.

«Спочивай з миром Папа Франциск! Нехай Бог благословить його і всіх, хто його любив!», — написав американський лідер.

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Окрім того, ще багато світових лідерів висловили свої співчуття.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що світ оплакує втрату Папи Франциска, якого пам’ятатимуть за боротьбу з бідністю та несправедливістю. За його словами, спадщина Папи втішить тих, хто зараз у скорботі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що з відходом Папи Франциска Католицька Церква і світ втратили захисника слабких, людину, яка примиряла та мала гаряче серце. Він висловив співчуття всім віруючим у світі.

Генсек НАТО Марк Рютте сказав, що глибоко сумує з приводу смерті Папи Франциска, який надихав мільйони своєю відданістю миру та милосердю. Він висловив щирі співчуття католицькій спільноті.

Президент Франції Емманюель Макрон написав, що Папа Франциск прагнув нести надію найбіднішим та об’єднувати людей між собою й з природою. Він подякував Папі за його місію і підтримав усіх католиків світу.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про смерть Папи Франциска й назвав його добрим, теплим і чуйним чоловіком. Він побажав Папі вічного спокою.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Папа Франциск надихнув мільйони не лише в межах Церкви, а й за її межами, завдяки своїй любові до менш щасливих. Вона зазначила, що його спадщина допоможе світу стати справедливішим.

Очільниця євродипломатії Кая Каллас висловила глибоку скорботу через смерть Папи Франциска. Вона пригадала їхню недавню зустріч у Римі, під час якої подякувала Папі за його лідерство в захисті людської гідності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що причиною смерті Папи Римського Франциска 21 квітня могли стати інсульт або крововилив у мозок.