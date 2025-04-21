Трамп эмоционально отреагировал на смерть Папы Римского Франциска

Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования по поводу смерти Папы Римского Франциска.

Об этом он написал в своей соцсети.

«Покои с миром Папа Франциск! Пусть Бог благословит его и всех, кто любил его!», — написал американский лидер.

Кроме того, еще многие мировые лидеры выразили свои соболезнования.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мир оплакивает потерю Папы Франциска, которого будут помнить за борьбу с бедностью и несправедливостью.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что с уходом Папы Франциска Католическая Церковь и мир потеряли защитника слабых, человека, примиряющего и горячего сердца.

Генсек НАТО Марк Рютте сказал, что глубоко скорбит о смерти Папы Франциска, который вдохновлял миллионы своей преданностью миру и милосердию.

Президент Франции Эмманюэль Макрон написал, что Папа Франциск стремился нести надежду беднейшим и объединять людей между собой и с природой. Он поблагодарил Папу за его миссию и поддержал всех католиков мира.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о смерти Папы Франциска и назвал его добрым, теплым и отзывчивым мужчиной.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Папа Франциск вдохновил миллионы не только в пределах Церкви, но и за ее пределами, благодаря своей любви к менее счастливым. Она отметила, что его наследие поможет миру стать справедливее.