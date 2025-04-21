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Трамп эмоционально отреагировал на смерть Папы Римского Франциска
Президент США написал в своей соцсети слова прощания.
Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования по поводу смерти Папы Римского Франциска.
Об этом он написал в своей соцсети.
«Покои с миром Папа Франциск! Пусть Бог благословит его и всех, кто любил его!», — написал американский лидер.
Кроме того, еще многие мировые лидеры выразили свои соболезнования.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мир оплакивает потерю Папы Франциска, которого будут помнить за борьбу с бедностью и несправедливостью.
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что с уходом Папы Франциска Католическая Церковь и мир потеряли защитника слабых, человека, примиряющего и горячего сердца.
Генсек НАТО Марк Рютте сказал, что глубоко скорбит о смерти Папы Франциска, который вдохновлял миллионы своей преданностью миру и милосердию.
Президент Франции Эмманюэль Макрон написал, что Папа Франциск стремился нести надежду беднейшим и объединять людей между собой и с природой. Он поблагодарил Папу за его миссию и поддержал всех католиков мира.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о смерти Папы Франциска и назвал его добрым, теплым и отзывчивым мужчиной.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Папа Франциск вдохновил миллионы не только в пределах Церкви, но и за ее пределами, благодаря своей любви к менее счастливым. Она отметила, что его наследие поможет миру стать справедливее.
Руководитель евродипломатии Кая Каллас выразила глубокую скорбь из-за смерти Папы Франциска.
Напомним, ранее мы писали о том, что причиной смерти Папы Римского Франциска 21 апреля могли стать инсульт или кровоизлияние в мозг.