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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Трамп эмоционально отреагировал на смерть Папы Римского Франциска

Президент США написал в своей соцсети слова прощания.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования по поводу смерти Папы Римского Франциска.

Об этом он написал в своей соцсети.

«Покои с миром Папа Франциск! Пусть Бог благословит его и всех, кто любил его!», — написал американский лидер.

Кроме того, еще многие мировые лидеры выразили свои соболезнования.

  • Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мир оплакивает потерю Папы Франциска, которого будут помнить за борьбу с бедностью и несправедливостью.

  • Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что с уходом Папы Франциска Католическая Церковь и мир потеряли защитника слабых, человека, примиряющего и горячего сердца.

  • Генсек НАТО Марк Рютте сказал, что глубоко скорбит о смерти Папы Франциска, который вдохновлял миллионы своей преданностью миру и милосердию.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон написал, что Папа Франциск стремился нести надежду беднейшим и объединять людей между собой и с природой. Он поблагодарил Папу за его миссию и поддержал всех католиков мира.

  • Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о смерти Папы Франциска и назвал его добрым, теплым и отзывчивым мужчиной.

  • Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Папа Франциск вдохновил миллионы не только в пределах Церкви, но и за ее пределами, благодаря своей любви к менее счастливым. Она отметила, что его наследие поможет миру стать справедливее.

  • Руководитель евродипломатии Кая Каллас выразила глубокую скорбь из-за смерти Папы Франциска.

Напомним, ранее мы писали о том, что причиной смерти Папы Римского Франциска 21 апреля могли стать инсульт или кровоизлияние в мозг.

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