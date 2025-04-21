Садіння після Великодня: коли можна починати роботи на городі

Город після Великодня: що дозволяють прикмети і що підказує погода / © Pixabay

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Згідно з традиціями, упродовж тижня після Великодня не рекомендується займатися важкою фізичною працею, зокрема роботою на городі. Цей час радять присвятити молитвам та духовному очищенню.

Про це пише 24 Канал.

Втім, для багатьох дачників така пауза — неприпустима розкіш. Адже саме у квітні настає пора для активного висаджування.

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Уже з середини місяця рекомендується висаджувати пастернак, моркву та петрушку. У третій декаді квітня — капусту, кабачки, а за сприятливої погоди — навіть буряк, гарбузи, картоплю та огірки.

Більшість із цих культур слід висадити до 10 травня, тому дачники часто орієнтуються на погоду, а не на прикмети.

До Великодня традиційно намагаються встигнути з посівом гороху, моркви та капусти. За народним повір’ям, посаджене пізніше дасть слабкий урожай або й зовсім не проросте.

Окрему увагу варто звернути на редиску, зелень та салат. Ці рослини краще адаптовані до прохолодної весни, ніж до спекотного літа. Тому затягувати з посівом не варто, навіть з міркувань народної традиції.

Саме тому багато городників починають посадкові роботи вже через 2–3 дні після Великодня — особливо якщо погода дозволяє, а в календарі купа іншої роботи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що робити, щоб буряк зійшов вже на другий день.