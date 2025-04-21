ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
404
Час на прочитання
1 хв

Садіння після Великодня: коли можна починати роботи на городі

Українці розриваються між прикметами, календарем і прогнозом погоди. Експерти пояснили, коли садити і що важливо не проґавити.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Город після Великодня: що дозволяють прикмети і що підказує погода

Город після Великодня: що дозволяють прикмети і що підказує погода / © Pixabay

Згідно з традиціями, упродовж тижня після Великодня не рекомендується займатися важкою фізичною працею, зокрема роботою на городі. Цей час радять присвятити молитвам та духовному очищенню.

Про це пише 24 Канал.

Втім, для багатьох дачників така пауза — неприпустима розкіш. Адже саме у квітні настає пора для активного висаджування.

Уже з середини місяця рекомендується висаджувати пастернак, моркву та петрушку. У третій декаді квітня — капусту, кабачки, а за сприятливої погоди — навіть буряк, гарбузи, картоплю та огірки.

Більшість із цих культур слід висадити до 10 травня, тому дачники часто орієнтуються на погоду, а не на прикмети.

До Великодня традиційно намагаються встигнути з посівом гороху, моркви та капусти. За народним повір’ям, посаджене пізніше дасть слабкий урожай або й зовсім не проросте.

Окрему увагу варто звернути на редиску, зелень та салат. Ці рослини краще адаптовані до прохолодної весни, ніж до спекотного літа. Тому затягувати з посівом не варто, навіть з міркувань народної традиції.

Саме тому багато городників починають посадкові роботи вже через 2–3 дні після Великодня — особливо якщо погода дозволяє, а в календарі купа іншої роботи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що робити, щоб буряк зійшов вже на другий день.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie