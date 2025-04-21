Высаживание после Пасхи: когда можно начинать работы на огороде

Огород после Пасхи: позволяющие приметы и подсказывающая погода / © Pixabay

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Согласно традициям, в течение недели после Пасхи не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, в частности, работой на огороде. Это время советуют посвятить молитвам и духовному очищению.

Об этом пишет 24 канал.

Впрочем, для многих дачников такая пауза недопустима роскошь. Ведь именно в апреле наступает пора для активной высадки.

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Уже с середины месяца рекомендуется высаживать пастернак, морковь и петрушку. В третьей декаде апреля — капусту, кабачки, а в благоприятную погоду — даже свеклу, тыкву, картофель и огурцы.

Большинство этих культур следует высадить до 10 мая, поэтому дачники часто ориентируются на погоду, а не на приметы.

К Пасхе традиционно пытаются успеть с посевом гороха, моркови и капусты. По народному поверью, посаженное позже даст слабый урожай или совсем не прорастет.

Отдельное внимание следует обратить на редис, зелень и салат. Эти растения лучше адаптированы к прохладной весне, чем к жарким летам. Поэтому затягивать с посевом не стоит даже из соображений народной традиции.

Именно поэтому многие огородники начинают посадочные работы уже через 2–3 дня после Пасхи, особенно если погода позволяет, а в календаре куча другой работы.

Напомним, ранее мы писали, что делать, чтобы свекла взошла уже на второй день.