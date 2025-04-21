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Наталья Могилевская восхитила, как с двумя дочерьми Пасху отпраздновала
Артистка показала, как задекорировала загородное имение.
Украинская певица Наталья Могилевская показала свою Пасху с двумя дочерьми.
В своем фотоблоге исполнительница показалась с Софией и Мишель в загородном доме, где они проживают. Наталья поделилась, как она с девочками готовилась к Пасхе. На кадрах младшая дочь Могилевской попозировала на фоне разнообразия цветов в горшках, украшающих летнюю террасу.
Также маленькая Софийка в розовом образе на камеру показала игрушки в виде кроликов, один из которых отнесла старшей сестренке Мишель. Ими семья также решила украсить террасу в канун Пасхи.
Между домашними хлопотами Наталья также поздравила всех с праздником и пожелала счастья и здоровья.
"Как мы готовились к празднику", - подписала кадры Могилевская.
В комментариях поклонники звезды были ошеломлены такой красотой и атмосферой, поэтому охотно поделились впечатлениями.
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Напомним, недавно певица Надя Дорофеева во время празднования юбилея показала двоих детей своего мужа Миши Кацурина и засветила его остальных родственников.