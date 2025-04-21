Наталья Могилевская восхитила, как с двумя дочерьми Пасху отпраздновала

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Украинская певица Наталья Могилевская показала свою Пасху с двумя дочерьми.

В своем фотоблоге исполнительница показалась с Софией и Мишель в загородном доме, где они проживают. Наталья поделилась, как она с девочками готовилась к Пасхе. На кадрах младшая дочь Могилевской попозировала на фоне разнообразия цветов в горшках, украшающих летнюю террасу.

Дочь Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Также маленькая Софийка в розовом образе на камеру показала игрушки в виде кроликов, один из которых отнесла старшей сестренке Мишель. Ими семья также решила украсить террасу в канун Пасхи.

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Дочь Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Дочери Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Между домашними хлопотами Наталья также поздравила всех с праздником и пожелала счастья и здоровья.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Как мы готовились к празднику", - подписала кадры Могилевская.

В комментариях поклонники звезды были ошеломлены такой красотой и атмосферой, поэтому охотно поделились впечатлениями.

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