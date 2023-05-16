Желтеет чеснок: все возможные причины и как это предотвратить

Почему желтеют кончики чеснока, возможные причины и как с этим бороться.
Почему желтеет чеснок: все возможные причины
Причин желтения растений может быть много.
Заморозки
Очень часто – это заморозки. Ранняя посадка чеснока, при очень теплой погоде, может вызвать интенсивный рост, в результате листья примерзнут зимой, а весной будет отрастать слабые и желтые.
Чтобы предотвратить это, замульчуйте свой участок.
Чрезмерная влажность
Молодая посадка может желтеть и из-за чрезмерной влажности почвы, причиной которой может быть и чрезмерный полив, и обильные дожди.
Весной поливайте свой чеснок раз в две недели. В жаркую и сухую погоду увеличивайте поливы. А в дождливую весну вообще поливать не нужно. Если на грядке чеснока есть слой мульчи, его тоже не поливают.
Болезнь или вредители
Чеснок и лук могут желтеть из-за поражения мучнистой росой, гнилью, ржавчиной, плесенью, повреждаться луковой мухой, нематодами, молью и клещом.
Нужно выкопать пожелтевший куст и проверить наличие повреждений. Для профилактики лучше обработать фунгицидными и инсектицидными препаратами.
Закисленная почва
Кончики чеснока могут пожелтеть из-за кислой почвы.
Чтобы его раскислить, разведите 3 ст. л кальциевой селитры в 10 л воды и под каждое растение вылейте минимум по стакану. Можно 2 стакана золы развести кипятком и вылить в ведро воды и этой смесью раскислить почву.
Нехватка микроэлементов
Не хватает азота
В этом случае перья будут желтыми, а кончики белые.
Немедленно начинайте опрыскивать листья вечером нашатырным спиртом из расчета 3 ст. л на 10 л воды. Или прикормите растение кальциевой селитрой, из расчета 3 ст. л на 10 л воды.
Нехватка меди
Чаще это случается, если выращивать чеснок на торфяных почвах.
Чтобы предотвратить, нужно полить почву под растениями раствором хлорокиси меди, растворив 1 ч. л препарата в 5 л воды. Можно использовать медный купорос или бордоскую жидкость.
Нехватка калия
Недостаток калия можно определить не только по пожелтению, но и по закручиванию растения.
Для удобрения можно использовать хлористый калий, разведя 3 ст. л на 10 л воды и поливать этим раствором по 1 стакану под каждое растение.
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