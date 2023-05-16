Желтеет чеснок: все возможные причины и как это предотвратить

Почему желтеют кончики чеснока, возможные причины и как с этим бороться.

Почему желтеет чеснок: все возможные причины

Причин желтения растений может быть много.

Заморозки

Очень часто – это заморозки. Ранняя посадка чеснока, при очень теплой погоде, может вызвать интенсивный рост, в результате листья примерзнут зимой, а весной будет отрастать слабые и желтые.

Чтобы предотвратить это, замульчуйте свой участок.

Чрезмерная влажность

Молодая посадка может желтеть и из-за чрезмерной влажности почвы, причиной которой может быть и чрезмерный полив, и обильные дожди.

Весной поливайте свой чеснок раз в две недели. В жаркую и сухую погоду увеличивайте поливы. А в дождливую весну вообще поливать не нужно. Если на грядке чеснока есть слой мульчи, его тоже не поливают.

Болезнь или вредители

Чеснок и лук могут желтеть из-за поражения мучнистой росой, гнилью, ржавчиной, плесенью, повреждаться луковой мухой, нематодами, молью и клещом.

Нужно выкопать пожелтевший куст и проверить наличие повреждений. Для профилактики лучше обработать фунгицидными и инсектицидными препаратами.

Закисленная почва

Кончики чеснока могут пожелтеть из-за кислой почвы.

Чтобы его раскислить, разведите 3 ст. л кальциевой селитры в 10 л воды и под каждое растение вылейте минимум по стакану. Можно 2 стакана золы развести кипятком и вылить в ведро воды и этой смесью раскислить почву.

Нехватка микроэлементов

Не хватает азота

В этом случае перья будут желтыми, а кончики белые.

Немедленно начинайте опрыскивать листья вечером нашатырным спиртом из расчета 3 ст. л на 10 л воды. Или прикормите растение кальциевой селитрой, из расчета 3 ст. л на 10 л воды.

Нехватка меди

Чаще это случается, если выращивать чеснок на торфяных почвах.

Чтобы предотвратить, нужно полить почву под растениями раствором хлорокиси меди, растворив 1 ч. л препарата в 5 л воды. Можно использовать медный купорос или бордоскую жидкость.

Нехватка калия

Недостаток калия можно определить не только по пожелтению, но и по закручиванию растения.

Для удобрения можно использовать хлористый калий, разведя 3 ст. л на 10 л воды и поливать этим раствором по 1 стакану под каждое растение.

Читайте также: