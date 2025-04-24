Дюбуа обязали защищать титул IBF против Чисоры – помешает ли это его бою с Усиком

Даниэль Дюбуа

Реклама

Международная боксерская федерация (IBF) официально обязала чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе британца Даниэля Дюбуа провести бой с его соотечественником и претендентом на титул Дереком Чисорой.

Об этом сообщает BoxingScene.

Сторонам предоставили 30 дней (до 22 мая), чтобы достичь договоренности, иначе будут назначены промоутерские торги.

Реклама

Пока торги не объявлены, Дюбуа еще может получить разрешение на проведение объединительного поединка с обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком, переговоры касательно которого продолжаются.

"Унификация имеет приоритет над обязательной защитой, и он должен сообщить о желании объединить титулы до того, как мы назначим промоутерские торги", – подтвердил BoxingScene представитель IBF.

Ранее сообщалось, что бой между Усиком и Дюбуа планируют провести 12 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Официально о поединке еще не объявили.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

В феврале этого года Дюбуа должен был защищать титул IBF в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером, но всего за несколько дней до боя снялся из-за вирусной инфекции.

В послужном списке 41-летнего Чисоры 36 побед (23 – нокаутом) и 13 поражений на профессиональном ринге. Последний бой Дерек провел в феврале 2025-го, одержав победу над шведом Отто Валлином.