У Харкові унаслідок атаки РФ постраждало двоє осіб

Безпілотник / © ТСН.ua

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У ніч проти 24 квітня Харків опинився під атакою ворожих БАЛА. Було чутно вибухи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у соціальних мережах.

Також Харків вдруге за ніч опинився і під атакою крилатих ракет. Було чутно два вибухи.

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“Один з останніх ударів прийшовся по району щільної житлової забудови. У кількох багатоповерхівках вибиті вікна. Там же і двоє постраждалих. Обстеження місць ворожих ударів триває”, — зауважив Терехов.

Нагадаємо, що раніше унаслідок атаки РФ найбільше постраждав Святошинський район Києва: десятки потерпілих.