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У Харкові унаслідок атаки РФ постраждало двоє осіб
Харків зазнав потужної атаки ворога.
У ніч проти 24 квітня Харків опинився під атакою ворожих БАЛА. Було чутно вибухи.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у соціальних мережах.
Також Харків вдруге за ніч опинився і під атакою крилатих ракет. Було чутно два вибухи.
“Один з останніх ударів прийшовся по району щільної житлової забудови. У кількох багатоповерхівках вибиті вікна. Там же і двоє постраждалих. Обстеження місць ворожих ударів триває”, — зауважив Терехов.
Нагадаємо, що раніше унаслідок атаки РФ найбільше постраждав Святошинський район Києва: десятки потерпілих.