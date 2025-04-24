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- Украина
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В Харькове в результате атаки РФ пострадали два человека
Харьков испытал мощную атаку врага.
В ночь на 24 апреля Харьков оказался под атакой вражеских БАЛА . Были слышны взрывы.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в социальных сетях.
Также Харьков второй раз за ночь оказался и под атакой крылатых ракет. Были слышны два взрыва.
"Один из последних ударов пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна. Там же и два пострадавших. Обследование мест вражеских ударов продолжается", - отметил Терехов.
Напомним, что ранее в результате атаки РФ больше всего пострадал Святошинский район Киева: десятки пострадавших.