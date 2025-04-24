В Харькове в результате атаки РФ пострадали два человека

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В ночь на 24 апреля Харьков оказался под атакой вражеских БАЛА . Были слышны взрывы.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в социальных сетях.

Также Харьков второй раз за ночь оказался и под атакой крылатых ракет. Были слышны два взрыва.

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"Один из последних ударов пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна. Там же и два пострадавших. Обследование мест вражеских ударов продолжается", - отметил Терехов.

Напомним, что ранее в результате атаки РФ больше всего пострадал Святошинский район Киева: десятки пострадавших.