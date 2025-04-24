ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
540
Время на прочтение
1 мин

В Харькове в результате атаки РФ пострадали два человека

Харьков испытал мощную атаку врага.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 24 апреля Харьков оказался под атакой вражеских БАЛА . Были слышны взрывы.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в социальных сетях.

Также Харьков второй раз за ночь оказался и под атакой крылатых ракет. Были слышны два взрыва.

"Один из последних ударов пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна. Там же и два пострадавших. Обследование мест вражеских ударов продолжается", - отметил Терехов.

Напомним, что ранее в результате атаки РФ больше всего пострадал Святошинский район Киева: десятки пострадавших.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie