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- Астрология
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Астрологический прогноз на 24 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые начинания финансового свойства приведут к материальным потерям, поэтому от них нужно отказаться.
Символ дня: Трясина.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: голубой, аквамарин.
Счастливые камни дня: коралл, желтый нефрит.
За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, противостоять которым необходимо, вспомнив о рекомендациях лечащего врача.
Питание дня: под запретом находится мясо и сочные фрукты.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно обрезать растения, удаляя лишние ветви и побеги.
Магия и мистика дня: нежелательно гадать — ответа на задаваемые вопросы все равно получить не удастся.
Сны дня: сны нынешней ночи показывают, есть ли у человека мания величия или он воспринимает себя адекватно.
Табу дня: нельзя проявлять рассеянность и неорганизованность.
Цитата дня: «Устранение отрицательного равнозначно устранению возможности радоваться положительному» (Кен Уилбер).
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