Астрологический прогноз на 24 апреля

Трясина / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые начинания финансового свойства приведут к материальным потерям, поэтому от них нужно отказаться.

Символ дня: Трясина.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: голубой, аквамарин.

Счастливые камни дня: коралл, желтый нефрит.

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, противостоять которым необходимо, вспомнив о рекомендациях лечащего врача.

Питание дня: под запретом находится мясо и сочные фрукты.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно обрезать растения, удаляя лишние ветви и побеги.

Магия и мистика дня: нежелательно гадать — ответа на задаваемые вопросы все равно получить не удастся.

Сны дня: сны нынешней ночи показывают, есть ли у человека мания величия или он воспринимает себя адекватно.

Табу дня: нельзя проявлять рассеянность и неорганизованность.

Цитата дня: «Устранение отрицательного равнозначно устранению возможности радоваться положительному» (Кен Уилбер).

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