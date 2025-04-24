Астрологічний прогноз на 24 квітня

Трясовина / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які починання фінансової якості призведуть до матеріальних втрат, тому від них потрібно відмовитись.

Символ дня: трясовина.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір: блакитний, аквамарин.

Щасливе каміння дня: корал, жовтий нефрит.

За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, протистояти яким необхідно, згадавши про рекомендації лікаря.

Харчування дня: під забороною перебувають м'ясо та соковиті фрукти.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна обрізати рослини, видаляючи зайві гілки та пагони.

Магія і містика дня: небажано ворожити — відповіді на запитання однаково отримати не вдасться.

Сни дня: сни нинішньої ночі показують, чи має людина манію величі, чи вона сприймає себе адекватно.

Табу дня: не можна виявляти неуважність та неорганізованість.

Цитата дня: «Усунення негативного рівнозначно усуненню можливості радіти позитивному» (Кен Вілбер).

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