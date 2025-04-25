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Враг 5 разів ударив по Харкову: пошкоджені приватні будинки
Росіяни не зупиняються у своїх атаках на мирні українські міста.
У ніч проти 25 квітня 20225 року було зафіксовано п'ять ударів по Харківу .
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Зараз ще група ворожих БПЛА заходити на місто — будьте обережні! Є попередня інформація про те, що внаслідок останніх прильотів, пошкоджено кілька приватних будинків", — сказав він.
Нагадаємо, що в ніч проти 24 квітня Харків зазнав ракетних ударів та атаки дронами.