Враг 5 разів ударив по Харкову: пошкоджені приватні будинки

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У ніч проти 25 квітня 20225 року було зафіксовано п'ять ударів по Харківу .

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Зараз ще група ворожих БПЛА заходити на місто — будьте обережні! Є попередня інформація про те, що внаслідок останніх прильотів, пошкоджено кілька приватних будинків", — сказав він.

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Нагадаємо, що в ніч проти 24 квітня Харків зазнав ракетних ударів та атаки дронами.