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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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34
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Враг 5 разів ударив по Харкову: пошкоджені приватні будинки

Росіяни не зупиняються у своїх атаках на мирні українські міста.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Враг 5 разів ударив по Харкову: пошкоджені приватні будинки

© ТСН.ua

У ніч проти 25 квітня 20225 року було зафіксовано п'ять ударів по Харківу .

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Зараз ще група ворожих БПЛА заходити на місто будьте обережні! Є попередня інформація про те, що внаслідок останніх прильотів, пошкоджено кілька приватних будинків", сказав він.

Нагадаємо, що в ніч проти 24 квітня Харків зазнав ракетних ударів та атаки дронами.

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