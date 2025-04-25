- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 24
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг 5 раз ударил по Харькову: повреждены частные дома
Россияне не останавливаются в своих атаках на мирные украинские города.
В ночь на 25 апреля 20225 было зафиксировано пять ударов по Харькову .
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Сейчас еще группа враждебных БПЛА заходит на город — будьте осторожны! Есть предварительная информация о том, что в результате последних прилетов повреждено несколько частных домов", — сказал он.
Напомним, что в ночь на 24 апреля Харьков испытал ракетные удары и атаки дронами.