Враг 5 раз ударил по Харькову: повреждены частные дома

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В ночь на 25 апреля 20225 было зафиксировано пять ударов по Харькову .

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Сейчас еще группа враждебных БПЛА заходит на город — будьте осторожны! Есть предварительная информация о том, что в результате последних прилетов повреждено несколько частных домов", — сказал он.

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Напомним, что в ночь на 24 апреля Харьков испытал ракетные удары и атаки дронами.