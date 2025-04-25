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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Враг 5 раз ударил по Харькову: повреждены частные дома

Россияне не останавливаются в своих атаках на мирные украинские города.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Враг 5 раз ударил по Харькову: повреждены частные дома

© ТСН.ua

В ночь на 25 апреля 20225 было зафиксировано пять ударов по Харькову .

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Сейчас еще группа враждебных БПЛА заходит на город — будьте осторожны! Есть предварительная информация о том, что в результате последних прилетов повреждено несколько частных домов", — сказал он.

Напомним, что в ночь на 24 апреля Харьков испытал ракетные удары и атаки дронами.

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