Украина не может принять перемирие любой ценой: нардеп предупредил о последствиях

Народный депутат, полковник СБУ Роман Костенко

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Украина не может принять перемирие любой ценой, ведь это чревато поражением в войне.

Об этом сказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат от партии Голос, полковник СБУ Роман Костенко во время включения в программе Тема с Мосейчук на YouTube-канале.

«Путин понимает только силу. Наши военнослужащие на фронте — они и есть та сила, благодаря которой мы продержались. И когда Трамп говорит, что у нас нет карт, — это наши карты, если так можно сравнить. Это наши военнослужащие, уже четвертый год не дающие России развернуться на нашей земле и не вернуть нас под свое влияние. Это наша козырная карта, которую мы должны поддерживать», — сказал он.

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Костенко добавил, что можно понять солдат на поле боя, воюющих четвертый год и уже уставших. Но нужно учесть и государственную позицию.

«Когда, например, нам будут предлагать перемирие, которое приведет через несколько месяцев к еще большему вторжению, например, ограничит нас в нашей в нашей армии, заставят признать наши территории [оккупированными — ред.], тогда по факту вся та война 11 лет не будет смысла. Поэтому сейчас сложная ситуация, и в этой ситуации мы имеем в первую очередь и с партнером говорить, и европейские страны больше подключать ко всей этой дискуссии. И обращать внимание на настроения на фронте, потому что это зависит, где солдат находится», — отметил он.

Нардеп подчеркнул, что Украина не может согласиться на перемирие любой ценой.

«Мы понимаем, что можем получить перемирие, а затем проиграть войну. Потому что Россия по факту не достигла своей цели и сейчас видит, как подыгрывает ей Америка. Поэтому они будут делать все, чтобы достичь своих интересов, своих целей», — подытожил Роман Коcтенко.