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Ночью в Днепре прогремели взрывы — СМИ
После взрывов в городе начался пожар, сообщают в соцсетях.
В ночь на 26 апреля в Днепре прозвучала серия взрывов во время атаки вражеских беспилотников.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
«В Днепре слышна серия взрывов, сообщили корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.
Перед взрывами в городе и регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 апреля в Кропивницком прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги .
Позже стало известно, что в результате атаки вражеских ударных беспилотников в Кропивницком были разбиты складские помещения .