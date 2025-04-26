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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Ночью в Днепре прогремели взрывы — СМИ

После взрывов в городе начался пожар, сообщают в соцсетях.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрывы раздались в Днепре

Взрывы раздались в Днепре / © Associated Press

В ночь на 26 апреля в Днепре прозвучала серия взрывов во время атаки вражеских беспилотников.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Днепре слышна серия взрывов, сообщили корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.

Перед взрывами в городе и регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 апреля в Кропивницком прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги .

Позже стало известно, что в результате атаки вражеских ударных беспилотников в Кропивницком были разбиты складские помещения .

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