Ночью в Днепре прогремели взрывы — СМИ

Взрывы раздались в Днепре / © Associated Press

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В ночь на 26 апреля в Днепре прозвучала серия взрывов во время атаки вражеских беспилотников.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Днепре слышна серия взрывов, сообщили корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.

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Перед взрывами в городе и регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 апреля в Кропивницком прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги .

Позже стало известно, что в результате атаки вражеских ударных беспилотников в Кропивницком были разбиты складские помещения .