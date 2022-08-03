Как пересадить орхидею: когда лучше, пошаговая инструкция, уход

Орхидея – один из самых популярных комнатных цветов. Ее можно найти на подоконнике каждого дома. Однако, чтобы она радовала глаз обильным цветением и росла здоровой, нужно знать как пересаживать орхидею. Читайте об этом в материале ТСН.ua.
Когда лучше пересадить орхидею
Если вы хотите узнать, как пересадить орхидею в домашних условиях, необходимо сначала понять, когда пересадка нужна растению:
- субстрат, в котором растет орхидея, требует обновления, когда в нем вы заметили мох, вредителей или другие влагоемкие компоненты, которые могут помешать росту растения;
- корневая система слишком сильно разрослась и начинает выползать из горшка;
- вы захотели разделить растение, чтобы у вас было два или три цветка.
Как пересадить орхидею, чтобы она и дальше хорошо росла и регулярно цвела? Здесь нужно учесть несколько важных моментов. В первую очередь, никогда не пересаживайте растение в период активного цветения. В этом случае есть большой риск, что цветок не сможет приспособиться к новым условиям (горшку или субстрату) и просто погибнет. Пересадку проводят до начала активной фазы или уже после того, как орхидея отцветет. Рекомендуется делать это в весеннее время – он подходит для пересадки лучше всего.
Как пересаживать орхидею летом и стоит ли это делать
Если вам очень нужно пересадить орхидею в летнее время, учитывайте один важный фактор: изнуряющая жара отнимет у растения слишком много сил. А еще от высокой температуры воздуха верхний слой почвы будет пересыхать. Поэтому адаптация орхидеи может немного затянуться. Не стоит переживать – скоро растение снова начнет радовать вас цветением и здоровым видом.
Пересадить орхидею, когда это нужно делать срочно
Иногда нужно срочно пересадить орхидею. Например, когда:
- корни растения начали гнить или пересыхать, независимо от количества воды, которой вы поливаете цветок;
- листья перестали быть тугими, пожелтели и увяли;
- вы купили орхидею в магазине и не знаете, достаточно ли субстрат хорошего качества.
Как пересаживать орхидею в домашних условиях: пошаговая инструкция
Прежде всего, перед пересадкой орхидеи следует обратить внимание на ее внешний вид, особенно на состояние цветов, стебля, листьев.
- корни стали большими, начали гнить или пересушиваться, важно сразу пересадить орхидею, чтобы проредить ее корневую систему и удалить уже погибшие участки;
- растение легко извлекается из горшка, качается внутри него, значит нужно удалить субстрат и все вялые нездоровые с виду корешки;
- чрезмерно влажный субстрат с мхом следует заменить сразу после того, как вы заметили эту проблему.
После того, как вы оценили состояние цветка, можно переходить к пересадке. Сначала нужно выбрать новый горшок, в котором ваше растение будет расти. Здесь следует обратить внимание на вид орхидеи. Например, дендробиум не человек слишком больших горшков. Нужно выбирать емкость по одному важному фактору : от корней растения до стенок должно оставаться не менее 1-2 см свободного места.
Не менее важно – правильно выбрать почву. Часто садоводы выбирают магазинный, но также можно создать свой субстрат, в качестве которого вы будете уверены. Для этого вам понадобятся: кора дуба, корни папоротника и древесный уголь. Не забудьте положить на дно горшка дренаж.
Как правильно пересадить орхидею: инструкция
Вы приготовили горшок, субстрат, дренаж, а также взяли секатор, чтобы отрезать больные корешки. Не забудьте добавить к этому списку опрыскиватель от вредителей и палочку для поддержания растения в новом горшке. Теперь можно переходить к самому процессу:
- Аккуратно вытащить орхидею из горшка. Если вы не можете этого сделать, стоит поместить горшок с цветком в миску с водой на 5-10 минут.
- Оценить состояние корневой системы. Если заметили черные, коричневые или гнилые корешки – их нужно удалить. Секатор для удаления предварительно смазать спиртом, чтобы провести еще обеззараживание растения. Старые и желтые листья также нужно отрезать.
- Содержимое горшка вытряхнуть на подготовленное место и удалить все элементы субстрата.
- Корни орхидеи следует промыть под теплой водой, а затем оставить растение сохнуть на 10 минут.
- Если в субстрате были вредители, нужно дополнительно обработать цветок, а корешки присыпать фундазолом или древесным углем. Места всех срезов обработать активированным углем.
- Старый субстрат можно не выбрасывать, если у него нет запаха гнили и белого налета, а кора не рассыпается. Его рекомендуется смешать с новым в пропорции 1:1. Да процесс адаптации пройдет быстрее.
- На дно горшка положить дренаж, засыпать субстратом, разместить орхидею так, чтобы стебель был внутри. Засыпать растение по бокам корой с торфом. Сверху на 14 дней нужно уложить мох сфагнум.
- Очень важно закрепить цветок, чтобы он не шатался внутри горшка. Старайтесь не повредить корни, потому что даже маленькая трещинка может активизировать процесс гниения.
- После пересадки растение полить и удерживать в тени в течение недели (температура не выше +20 градусов).
Как пересаживать орхидею: видео
Уход за орхидеей после пересадки
Следует не только знать, как пересадить орхидею, но и помнить об основных правилах ухода за растением после пересадки. Важнейший момент – поливка. Необходимо регулярно увлажнять цветок в достаточном количестве. Тогда она скорее привыкнет к новой почве. Следует обратить внимание на следующие рекомендации:
- если вы решили пересадить орхидею, то ее нельзя ставить прямое солнце сразу после этого. Это может вызвать чрезмерную сухость корней и дополнительный стресс. Растение ставят в тень на 7 дней;
- если вы взяли влажный субстрат, не следует поливать растение несколько дней после пересадки. Достаточно только опрыскивать листья;
- горшок лучше поставить на подставку. Через дренажные отверстия будет выходить вся излишняя влага;
- не стоит ставить горшок на сквозняк – это очень вредно для растения. Очень важно в течение первых 4-7 дней после пересадки поддерживать сухую и теплую атмосферу;
- если растение раньше страдало от вредителей, нужно следить за состоянием его здоровья и сразу опрыскивать при наличии вредителей;
- нельзя держать орхидею у духовой печи или батареи, потому что сухость будет только вредить растению.