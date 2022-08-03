Как пересадить орхидею: когда лучше, пошаговая инструкция, уход

Орхидея – один из самых популярных комнатных цветов. Ее можно найти на подоконнике каждого дома. Однако, чтобы она радовала глаз обильным цветением и росла здоровой, нужно знать как пересаживать орхидею. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Когда лучше пересадить орхидею

Если вы хотите узнать, как пересадить орхидею в домашних условиях, необходимо сначала понять, когда пересадка нужна растению:

субстрат, в котором растет орхидея, требует обновления, когда в нем вы заметили мох, вредителей или другие влагоемкие компоненты, которые могут помешать росту растения;

корневая система слишком сильно разрослась и начинает выползать из горшка;

вы захотели разделить растение, чтобы у вас было два или три цветка.

Как пересадить орхидею, чтобы она и дальше хорошо росла и регулярно цвела? Здесь нужно учесть несколько важных моментов. В первую очередь, никогда не пересаживайте растение в период активного цветения. В этом случае есть большой риск, что цветок не сможет приспособиться к новым условиям (горшку или субстрату) и просто погибнет. Пересадку проводят до начала активной фазы или уже после того, как орхидея отцветет. Рекомендуется делать это в весеннее время – он подходит для пересадки лучше всего.

Как пересаживать орхидею летом и стоит ли это делать

Если вам очень нужно пересадить орхидею в летнее время, учитывайте один важный фактор: изнуряющая жара отнимет у растения слишком много сил. А еще от высокой температуры воздуха верхний слой почвы будет пересыхать. Поэтому адаптация орхидеи может немного затянуться. Не стоит переживать – скоро растение снова начнет радовать вас цветением и здоровым видом.

Пересадить орхидею, когда это нужно делать срочно

Иногда нужно срочно пересадить орхидею. Например, когда:

корни растения начали гнить или пересыхать, независимо от количества воды, которой вы поливаете цветок;

листья перестали быть тугими, пожелтели и увяли;

вы купили орхидею в магазине и не знаете, достаточно ли субстрат хорошего качества.

Как пересаживать орхидею в домашних условиях: пошаговая инструкция

Как пересадить орхидею: фото / Фото: pixabay.com

Прежде всего, перед пересадкой орхидеи следует обратить внимание на ее внешний вид, особенно на состояние цветов, стебля, листьев.

корни стали большими, начали гнить или пересушиваться, важно сразу пересадить орхидею, чтобы проредить ее корневую систему и удалить уже погибшие участки;

растение легко извлекается из горшка, качается внутри него, значит нужно удалить субстрат и все вялые нездоровые с виду корешки;

чрезмерно влажный субстрат с мхом следует заменить сразу после того, как вы заметили эту проблему.

После того, как вы оценили состояние цветка, можно переходить к пересадке. Сначала нужно выбрать новый горшок, в котором ваше растение будет расти. Здесь следует обратить внимание на вид орхидеи. Например, дендробиум не человек слишком больших горшков. Нужно выбирать емкость по одному важному фактору : от корней растения до стенок должно оставаться не менее 1-2 см свободного места.

Не менее важно – правильно выбрать почву. Часто садоводы выбирают магазинный, но также можно создать свой субстрат, в качестве которого вы будете уверены. Для этого вам понадобятся: кора дуба, корни папоротника и древесный уголь. Не забудьте положить на дно горшка дренаж.

Как правильно пересадить орхидею: инструкция

Вы приготовили горшок, субстрат, дренаж, а также взяли секатор, чтобы отрезать больные корешки. Не забудьте добавить к этому списку опрыскиватель от вредителей и палочку для поддержания растения в новом горшке. Теперь можно переходить к самому процессу:

Аккуратно вытащить орхидею из горшка. Если вы не можете этого сделать, стоит поместить горшок с цветком в миску с водой на 5-10 минут. Оценить состояние корневой системы. Если заметили черные, коричневые или гнилые корешки – их нужно удалить. Секатор для удаления предварительно смазать спиртом, чтобы провести еще обеззараживание растения. Старые и желтые листья также нужно отрезать. Содержимое горшка вытряхнуть на подготовленное место и удалить все элементы субстрата. Корни орхидеи следует промыть под теплой водой, а затем оставить растение сохнуть на 10 минут. Если в субстрате были вредители, нужно дополнительно обработать цветок, а корешки присыпать фундазолом или древесным углем. Места всех срезов обработать активированным углем. Старый субстрат можно не выбрасывать, если у него нет запаха гнили и белого налета, а кора не рассыпается. Его рекомендуется смешать с новым в пропорции 1:1. Да процесс адаптации пройдет быстрее. На дно горшка положить дренаж, засыпать субстратом, разместить орхидею так, чтобы стебель был внутри. Засыпать растение по бокам корой с торфом. Сверху на 14 дней нужно уложить мох сфагнум. Очень важно закрепить цветок, чтобы он не шатался внутри горшка. Старайтесь не повредить корни, потому что даже маленькая трещинка может активизировать процесс гниения. После пересадки растение полить и удерживать в тени в течение недели (температура не выше +20 градусов).

Как пересаживать орхидею: видео

Уход за орхидеей после пересадки

Как пересадить орхидею и потом за ней ухаживать? / Фото: pixabay.com

Следует не только знать, как пересадить орхидею, но и помнить об основных правилах ухода за растением после пересадки. Важнейший момент – поливка. Необходимо регулярно увлажнять цветок в достаточном количестве. Тогда она скорее привыкнет к новой почве. Следует обратить внимание на следующие рекомендации: