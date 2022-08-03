Як пересадити орхідею: коли краще, покрокова інструкція, догляд

Орхідея - одна з найпопулярніших кімнатних квітів. Її можна знайти на підвіконні кожної оселі. Однак, щоб вона тішила око рясним квітінням та росла здоровою, потрібно знати як пересаджувати орхідею. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.
Коли найкраще пересаджувати орхідею
Якщо ви хочете дізнатися, як пересадити орхідею в домашніх умовах, необхідно спочатку зрозуміти, коли пересаджування потрібне рослині:
- субстрат, у якому росте орхідея, потребує оновлення, якщо в ньому ви помітили мох, шкідників чи інші вологоємні компоненти, які можуть перешкодити зростанню рослини;
- коренева система надто сильно розрослася і починає виповзати з горщика;
- ви захотіли розділити рослину, щоб у вас було дві чи три квітки.
Як пересадити орхідею, щоб вона і далі добре росла та регулярно квітла? Тут потрібно врахувати кілька важливих моментів. Насамперед, ніколи не пересаджуйте рослину в період активного квітіння. В цьому разі є великий ризик, що квітка не зможе пристосуватися до нових умов (горщика чи субстрату) і просто загине. Пересаджування проводять до початку активної фази або вже після того, як орхідея відквітне. Рекомендовано робити це в весняний час - він підходить для пересаджування найкраще.
Як пересаджувати орхідею влітку і чи варто це робити
Якщо вам дуже потрібно пересадити орхідею в літній час, враховуйте один важливий фактор: виснажлива спека забере у рослини надто багато сил. А ще від високої температури повітря верхній шар ґрунту буде пересихати. Через це адаптація орхідеї може трішки затягнутися. Не варто переживати - скоро рослина знову почне тішити вас квітінням та здоровим виглядом.
Пересадити орхідею, коли це потрібно робити терміново
Інколи потрібно терміново пересадити орхідею. Наприклад, коли:
- коріння рослини почало гнити або пересихати, незалежно від кількості води, якою ви поливаєте квітку;
- листя припинило бути тугим, пожовтіло і зів'яло;
- ви купили орхідею в магазині і не знаєте, чи субстрат достатньо хорошої якості.
Як пересаджувати орхідею в домашніх умовах: покрокова інструкція
Насамперед, перед пересаджуванням орхідеї потрібно звернути увагу на її зовнішній вигляд, особливо на стан квітів, стебла, листя:
- коріння стало великим, почало гнити або пересушуватися, важливо відразу пересадити орхідею, щоб прорідити її кореневу систему та видалити ділянки, які вже загинули;
- рослина легко витягується з горщика, хитається всередині нього, значить потрібно видалити субстрат та всі мляві нездорові на вигляд корінці;
- надмірно вологий субстрат з мохом варто замінити відразу після того, як ви помітили цю проблему.
Після того, як ви оцінили стан квітки, можна переходити до пересаджування. Спочатку потрібно обрати новий горщик, в якому ваша рослина буде рости. Тут варто звернути увагу на вид орхідеї. Наприклад, дендробіум не людить надто великих горщиків. Потрібно обирати ємність за одним важливим фактором: від коренів рослини до стінок повинно залишатися не менше 1-2 см вільного місця.
Не менш важливо правильно вибрати ґрунт. Часто садівники обирають магазинний, але також можна створити власний субстрат, в якості якого ви будете впевнені. Для цього вам знадобляться: кора дуба, коріння папороті та деревне вугілля. Не забудьте покласти на дно горщика дренаж.
Як правильно пересадити орхідею: інструкція
Ви приготували горщик, субстрат, дренаж, а також взяли садові ножиці, щоб відрізати хворі корінці. Не забудьте також додати до цього переліку обприскувач від шкідників та паличку для підтримування рослини у новому горщику. Тепер можна переходити до самого процесу:
- Акуратно витягнути орхідею з горщика. Якщо ви не можете зробити цього, варто помістити горщик з квіткою у миску з водою на 5-10 хвилин.
- Оцінити стан кореневої системи. Якщо помітили чорні, коричневі чи гнилі корінці - їх потрібно видалити. Секатор для видалення попередньо змастити спиртом, щоб провести ще й знезараження рослини. Старе та жовте листя також потрібно відрізати.
- Вміст горщика витрусити на підготовлене місце та видалити всі елементи субстрату.
- Корені орхідеї потрібно промити під теплою водою, а потім залишити рослину сохнути на 10 хвилин.
- Якщо в субстраті були шкідники, потрібно додатково обробити квітку, а корінці присипати фундазолом чи деревним вугіллям. Місця всіх зрізів обробити активованим вугіллям.
- Старий субстрат можна не викидати, якщо він не має запаху гнилі та білого нальоту, а кора не розсипається. Його рекомендовано змішати з новим у пропорції 1:1. Так процес адаптації пройде швидше.
- На дно горщика покласти дренаж, засипати субстратом, розмістит орхідею так, щоб стебло було всередині. Засипати рослину по боках корою з торфом. Згори на 14 днів потрібно покласти мох сфагнум.
- Дуже важливо закріпити квітку, щоб вона не хиталася всередині горщика. Намагайтеся не пошкодити коріння, тому що навіть маленька тріщинка може активізувати процес гниття.
- Після пересаджування рослину полити і тримати в тіні протягом тижня (температура не вище +20 градусів).
Як пересаджувати орхідею: відео
Догляд за орхідеєю після пересаджування
Потрібно не лише знати, як пересадити орхідею, але й пам'ятати про основні правила догляду за рослиною після пересаджування. Найважливіший момент - поливання. Потрібно регулярно зволожувати квітку в достатній кількості. Тоді вона швидше звикне до нового ґрунту. Варто звернути увагу на такі рекомендації:
- якщо ви вирішили пересадити орхідею, то її не можна ставити на пряме сонце відразу після цього. Це може викликати надмірну сухість коренів і додатковий стрес. Рослину ставлять в тінь на 7 днів;
- якщо ви взяли вологий субстрат, не варто поливати рослину кілька днів після пересаджування. Достатньо лише обприскувати листя;
- горщик краще поставити на підставку. Через дренажні отвори буде виходити вся зайва волога;
- не варто ставити горщик на протяг - це дуже шкідливо для рослини. Дуже важливо протягом перших 4-7 днів після пересаджування підтримувати суху та теплу атмосферу;
- якщо рослина раніше потерпала від шкідників, потрібно стежити за станом її здоров'я та відразу обприскувати за наявності шкідників;
- не можна тримати орхідею біля духової печі чи батареї, тому що сухість буде лише шкодити рослині.