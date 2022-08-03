Як пересадити орхідею: коли краще, покрокова інструкція, догляд

Орхідея - одна з найпопулярніших кімнатних квітів. Її можна знайти на підвіконні кожної оселі. Однак, щоб вона тішила око рясним квітінням та росла здоровою, потрібно знати як пересаджувати орхідею. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Коли найкраще пересаджувати орхідею

Якщо ви хочете дізнатися, як пересадити орхідею в домашніх умовах, необхідно спочатку зрозуміти, коли пересаджування потрібне рослині:

субстрат, у якому росте орхідея, потребує оновлення, якщо в ньому ви помітили мох, шкідників чи інші вологоємні компоненти, які можуть перешкодити зростанню рослини;

коренева система надто сильно розрослася і починає виповзати з горщика;

ви захотіли розділити рослину, щоб у вас було дві чи три квітки.

Як пересадити орхідею, щоб вона і далі добре росла та регулярно квітла? Тут потрібно врахувати кілька важливих моментів. Насамперед, ніколи не пересаджуйте рослину в період активного квітіння. В цьому разі є великий ризик, що квітка не зможе пристосуватися до нових умов (горщика чи субстрату) і просто загине. Пересаджування проводять до початку активної фази або вже після того, як орхідея відквітне. Рекомендовано робити це в весняний час - він підходить для пересаджування найкраще.

Як пересаджувати орхідею влітку і чи варто це робити

Якщо вам дуже потрібно пересадити орхідею в літній час, враховуйте один важливий фактор: виснажлива спека забере у рослини надто багато сил. А ще від високої температури повітря верхній шар ґрунту буде пересихати. Через це адаптація орхідеї може трішки затягнутися. Не варто переживати - скоро рослина знову почне тішити вас квітінням та здоровим виглядом.

Пересадити орхідею, коли це потрібно робити терміново

Інколи потрібно терміново пересадити орхідею. Наприклад, коли:

коріння рослини почало гнити або пересихати, незалежно від кількості води, якою ви поливаєте квітку;

листя припинило бути тугим, пожовтіло і зів'яло;

ви купили орхідею в магазині і не знаєте, чи субстрат достатньо хорошої якості.

Як пересаджувати орхідею в домашніх умовах: покрокова інструкція

Як пересадити орхідею: фото / Фото: pixabay.com

Насамперед, перед пересаджуванням орхідеї потрібно звернути увагу на її зовнішній вигляд, особливо на стан квітів, стебла, листя:

коріння стало великим, почало гнити або пересушуватися, важливо відразу пересадити орхідею, щоб прорідити її кореневу систему та видалити ділянки, які вже загинули;

рослина легко витягується з горщика, хитається всередині нього, значить потрібно видалити субстрат та всі мляві нездорові на вигляд корінці;

надмірно вологий субстрат з мохом варто замінити відразу після того, як ви помітили цю проблему.

Після того, як ви оцінили стан квітки, можна переходити до пересаджування. Спочатку потрібно обрати новий горщик, в якому ваша рослина буде рости. Тут варто звернути увагу на вид орхідеї. Наприклад, дендробіум не людить надто великих горщиків. Потрібно обирати ємність за одним важливим фактором: від коренів рослини до стінок повинно залишатися не менше 1-2 см вільного місця.

Не менш важливо правильно вибрати ґрунт. Часто садівники обирають магазинний, але також можна створити власний субстрат, в якості якого ви будете впевнені. Для цього вам знадобляться: кора дуба, коріння папороті та деревне вугілля. Не забудьте покласти на дно горщика дренаж.

Як правильно пересадити орхідею: інструкція

Ви приготували горщик, субстрат, дренаж, а також взяли садові ножиці, щоб відрізати хворі корінці. Не забудьте також додати до цього переліку обприскувач від шкідників та паличку для підтримування рослини у новому горщику. Тепер можна переходити до самого процесу:

Акуратно витягнути орхідею з горщика. Якщо ви не можете зробити цього, варто помістити горщик з квіткою у миску з водою на 5-10 хвилин. Оцінити стан кореневої системи. Якщо помітили чорні, коричневі чи гнилі корінці - їх потрібно видалити. Секатор для видалення попередньо змастити спиртом, щоб провести ще й знезараження рослини. Старе та жовте листя також потрібно відрізати. Вміст горщика витрусити на підготовлене місце та видалити всі елементи субстрату. Корені орхідеї потрібно промити під теплою водою, а потім залишити рослину сохнути на 10 хвилин. Якщо в субстраті були шкідники, потрібно додатково обробити квітку, а корінці присипати фундазолом чи деревним вугіллям. Місця всіх зрізів обробити активованим вугіллям. Старий субстрат можна не викидати, якщо він не має запаху гнилі та білого нальоту, а кора не розсипається. Його рекомендовано змішати з новим у пропорції 1:1. Так процес адаптації пройде швидше. На дно горщика покласти дренаж, засипати субстратом, розмістит орхідею так, щоб стебло було всередині. Засипати рослину по боках корою з торфом. Згори на 14 днів потрібно покласти мох сфагнум. Дуже важливо закріпити квітку, щоб вона не хиталася всередині горщика. Намагайтеся не пошкодити коріння, тому що навіть маленька тріщинка може активізувати процес гниття. Після пересаджування рослину полити і тримати в тіні протягом тижня (температура не вище +20 градусів).

Як пересаджувати орхідею: відео

Догляд за орхідеєю після пересаджування

Як пересадити орхідею і потім за нею доглядати? / Фото: pixabay.com

Потрібно не лише знати, як пересадити орхідею, але й пам'ятати про основні правила догляду за рослиною після пересаджування. Найважливіший момент - поливання. Потрібно регулярно зволожувати квітку в достатній кількості. Тоді вона швидше звикне до нового ґрунту. Варто звернути увагу на такі рекомендації: