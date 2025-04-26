Атака БпЛА на Кропивницький / © MIL.IN.UA

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У Кропивницькому внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників були розбиті складські приміщення.

Про це повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Він заявив, що жертв внаслідок атаки безпілотників не виявлено.

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«Станом на зараз, маємо інформацію про розбиті складські приміщення. Працюють рятувальники. За попередньою інформацією — всі живі», — повідомив Райкович.

Крім того, він заявив, що деталі атаки буде повідомлено пізніше.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 26 квітня у Кропивницькому пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що РФ змінила стратегію ударів по Україні. Раніше росіяни била дронами і ракетами по логістиці та енергетичних об’єктах, а зараз атакують житлові райони міст.