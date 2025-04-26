ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
409
Час на прочитання
1 хв

В Кропивницькому посеред ночі пролунали вибухи

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибухи у Кропивницькому

Вибухи у Кропивницькому / © ТСН.ua

В ніч проти 26 квітня у Кропивницькому пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

"У Кропивницькому чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Перед вибухами Повітряні сили повідомили, що у напрямку міста наближаються декілька ворожих безпілотників.

Моніторингові канали повідомили, що близько 8 безпілотників підлітають до міста.

Раніше повідомлялося, що у Павлограді на Дніпропетровщині Росія вбила трьох людей, серед яких 15-річна дівчина.

Ми раніше інформували, що РФ змінила стратегію ударів по Україні. Раніше росіяни била дронами і ракетами по логістиці та енергетичних об’єктах, а зараз атакують житлові райони міст.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie