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В Кропивницькому посеред ночі пролунали вибухи
Перед вибухами була оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.
В ніч проти 26 квітня у Кропивницькому пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
"У Кропивницькому чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Перед вибухами Повітряні сили повідомили, що у напрямку міста наближаються декілька ворожих безпілотників.
Моніторингові канали повідомили, що близько 8 безпілотників підлітають до міста.
Раніше повідомлялося, що у Павлограді на Дніпропетровщині Росія вбила трьох людей, серед яких 15-річна дівчина.
Ми раніше інформували, що РФ змінила стратегію ударів по Україні. Раніше росіяни била дронами і ракетами по логістиці та енергетичних об’єктах, а зараз атакують житлові райони міст.