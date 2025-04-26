В Кропивницькому посеред ночі пролунали вибухи

Вибухи у Кропивницькому / © ТСН.ua

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В ніч проти 26 квітня у Кропивницькому пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

"У Кропивницькому чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

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Перед вибухами Повітряні сили повідомили, що у напрямку міста наближаються декілька ворожих безпілотників.

Моніторингові канали повідомили, що близько 8 безпілотників підлітають до міста.

Раніше повідомлялося, що у Павлограді на Дніпропетровщині Росія вбила трьох людей, серед яких 15-річна дівчина.

Ми раніше інформували, що РФ змінила стратегію ударів по Україні. Раніше росіяни била дронами і ракетами по логістиці та енергетичних об’єктах, а зараз атакують житлові райони міст.