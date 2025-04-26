В Кропивницком посреди ночи раздались взрывы

Взрывы в Кропивницком / © ТСН.ua

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В ночь на 26 апреля в Кропивницком прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Суспильного.

«В Кропивницком слышны взрывы, сообщают корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.

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Перед взрывами Воздушные силы сообщили, что в направлении города приближаются несколько вражеских беспилотников.

Мониторинговые каналы сообщили, что около 8 беспилотников подлетают в город.

Ранее сообщалось, что в Павлограде на Днепропетровщине Россия убила троих человек, среди которых 15-летняя девушка.

Мы ранее информировали, что РФ сменила стратегию ударов по Украине. Ранее россияне била дронами и ракетами по логистике и энергетическим объектам, а сейчас атакуют жилые районы городов.