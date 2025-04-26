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Президент США посреди ночи прибыл в Европу (видео)
Он намерен посетить похороны Папы Римского Франциска.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вместе с супругой Меланией только что прилетели в Рим.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН.
В субботу, 26 апреля, они примут участие в церемонии похорон Папы Римского Франциска.
Подробности смотрите в сюжете ТСН.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп неожиданно обвинил украинского президента Владимира Зеленского в длительном промедлении с подписанием соглашения о редкоземельных металлах .
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во время похорон Папы Римского Франциска .