Президент США посреди ночи прибыл в Европу (видео)

Дональд Трамп в Риме / © ТСН

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вместе с супругой Меланией только что прилетели в Рим.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.

В субботу, 26 апреля, они примут участие в церемонии похорон Папы Римского Франциска.

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Подробности смотрите в сюжете ТСН.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп неожиданно обвинил украинского президента Владимира Зеленского в длительном промедлении с подписанием соглашения о редкоземельных металлах .

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во время похорон Папы Римского Франциска .