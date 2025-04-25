Похороны Папы Римского: кто из мировых лидеров приедет попрощаться

Верующие прощаются с покойным Папой Франциском / © Associated Press

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На похоронах Папы Римского Франциска ожидается присутствие 50 президентов и 10 монархов.

Об этом сообщают BBC и Sky News.

«На данный момент подтверждено участие 130 делегаций на похоронах папы Франциска в субботу утром, из них около 50 глав государств и 10 правящих монархов», — сообщили в отделе протокола Государственного секретариата Ватикана.

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Известно, что на церемонии будут присутствовать президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидер Аргентины Хавьер Милей, принц Уэльский Уильям, король Испании Филипп VI, президент Франции Эммануэль Макрон и другие лидеры.

Тем временем в Риме и Ватикане перед приездом мировых лидеров усилены меры безопасности — над итальянской столицей введена круглосуточная бесполетная зона, а на крышах зданий, ведущих к площади Святого Петра, разместились подразделения снайперов.

«Мы находимся в состоянии повышенной боевой готовности. Следующие несколько дней будут очень сложными», — сказал один из военнослужащих Швейцарской гвардии, отвечающей за безопасность в Ватикане.

Напомним, 21 апреля, умер Папа Римский Франциск, возглавлявший Католическую церковь с 2013 года.

Известно, что похороны Папы Римского пройдут в субботу, 26 апреля. Церемония пройдет в базилике Санта Мария Маджоре.