Папа Франциск умер: как и когда будут выбирать нового понтифика

Папа Римский Франциск / © Associated Press

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Сегодня, 21 апреля, в своей резиденции в Ватикане скончался 88-летний Папа Римский Франциск.

Папа Римский Франциск ушел из жизни на следующий день после первого продолжительного появления на публике за последний месяц.

В воскресенье, на Пасху, он приехал на площадь Святого Петра на открытом папамобиле, приветствуя толпу. Несмотря на то, что пасхальное послание «Urbi et Orbi» зачитал архиепископ Диего Равелли, Франциск с трибуны также кратко благословил верующих.

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В последнее время Папа Римский болел / © Getty Images

Напомним, здоровье понтифика резко ухудшилось в начале февраля 2025 года, а врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию.

14 февраля Папу госпитализировали в критическом состоянии и медики начали борьбу за его жизнь. Впоследствии ему диагностировали полимикробную инфекцию дыхательных путей, он пережил несколько респираторных кризов и бронхоспазмов. Ситуация усугублялась тем, что, когда Франциску был 21 год, у него удалили часть одного из легких.

Как будет выбираться новый Папа

Дискуссия о преемнике Папы Римского началась задолго до смерти Франциска. Впрочем, специалисты убеждены, что предсказать, на кого выпадет жребий конклава — совета Папских кардиналов, почти невозможно. Интрига сохраняется благодаря специальному четко установленному ритуалу избрания Папского преемника, насчитывающего уже более восьми веков.

Будут выбирать нового Папу между 15-м и 20-м днем после смерти — значит, выборы нового понтифика ожидаются между 6 и 11 мая.

Цвет дыма из дымохода является сигналом удачного или неудачного голосования за нового Папу / © Associated Press

Выборы Папы не такие, как выборы мирские, здесь нет выступлений и предвыборной кампании. Каждый кардинал получает бюллетень, на котором уже написаны слова «Я выбираю папой…», в который он должен вписать имя своего кандидата. Папа Римский должен быть избран большинством в две трети голосов. В истории выборов Папы уже были случаи, когда его выбирали годами.

Кардиналам запрещено еще за время жизни предыдущего Папы обсуждать кандидатуру его преемника или заключать какие-либо договоренности по этому поводу.

Кто в списке кандидатов

По данным СМИ, в список вошли 8 кардиналов из разных стран.

Пьетро Паролин

71-летний кардинал из Италии. Последние 11 лет являются государственным секретарем Ватикана. Обладает политически умеренными взглядами и считается последователем идей Франциска.

Паролин посещал Украину и встречался с президентом Владимиром Зеленским. Они обсуждали обмен военнопленными и возвращение тел погибших украинских защитников.

Фридолин Амбонго Бесунгу

Кардинал из Демократической Республики Конго. Ему — 65 лет, получил титул кардинала в 2019 году от Папы Франциска. Бесунгу является президентом Симпозиума епископских конференций Африки и Мадагаскара.

Он стал известен из-за своей позиции относительно доктрины Ватикана о благословении холостых и однополых пар.

Вим Эйк

71-летний кардинал из Нидерландов получил титул в 2012 году от Папы Бенедикта XVI.

Вим Эйк считается оппонентом Франциска. Известен своими критическими взглядами относительно некоторых решений действующего Папы, в частности, семейных вопросов и таинства причастия для разведенных лиц.

Он также выступает против благословения однополых пар и поддерживает традиционные ценности Католической церкви.

Петер Эрдо

Венгерский 71-летний кардинал. Служит в Ватикане с 2003 года. Бывший президент Совета епископских конференций Европы. Эрдо уже давно является важной фигурой в политике современной церкви.

Будучи консерватором, он ранее выступал против практики причастия разведенных или повторно женатых католиков из-за убеждения о неразрывности брака. Эрдо также активно выступал против того, чтобы европейские страны принимали беженцев, заявляя, что это равносильно торговле людьми.

Луис Антонио Тагле

67-летний кардинал из Филиппин. В случае избрания может стать первым Папой из Азии. Луис Антонио Тагле служит пропрефектом Секции первой евангелизации Дикастерии по делам евангелизации и является президентом Междикастериальной комиссии по делам посвященных монахов.

Тагле считается политически левым и критикует отношение церкви к ЛГБТ-лицам, разведенным и повторно состоящим в браке католиков.

Маттео Зуппи

69-летний кардинал Маттео Зуппи из Италии является президентом Итальянской епископской конференции. Раньше был архиепископом Болонье. Издание New York Post называет Зуппи «инсайдером Папы Франциска».

В 2023 году Франциск поручил Зуппи возглавить миротворческую миссию в Украине.

Реймонд Берк

Епископ из США, ему 76 лет. Стал кардиналом еще при Бенедикте XVI в 2010 году.

Реймонд Берк считается ведущим архиконсерватором в церкви — приверженцем латинской мессы и публичным критиком либеральных тенденций Папы Франциска.

Он — уроженец штата Висконсин и бывший архиепископ Сент-Луиса. Подвергал сомнению готовность Папы Франциска разрешить разведенным и повторно женатым парам принимать Евхаристию (таинство причастия).

Марио Грех

67-летнего кардинала Марио Греха из Мальты называют «потенциальным умеренным преемником Папы Франциска». Он является кардиналом с 2020 года.

Чем запомнился Папа Римский Франциск — читайте в новости.