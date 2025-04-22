Стало известно, когда пройдут похороны Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск / © Associated Press

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Вероятно, похороны Папы Римского пройдут в субботу, 26 апреля. Церемония пройдет в базилике Санта Мария Маджоре.

Об этом пишет ANSA.

"Похороны Папы, согласно нормам Universi Dominici Gregis, должны состояться между четвертым и шестым днями после его смерти, то есть между пятницей 25 апреля и воскресеньем 27 апреля. Решение о дате должна принять первая Конгрегация кардиналов. Поэтому вероятно, что похороны состоятся в субботу, 2

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Добавляется, что конклав состоится между пятнадцатым и двадцатым днем ​​после смерти Франциска, а значит, между 6 и 10 мая. Однако если все кардиналы-избиратели будут в Риме, начало Конклава также можно перенести на другое время.

Напомним, 21 апреля, в своей резиденции в Ватикане скончался 88-летний Папа Римский Франциск.