- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 252
- Время на прочтение
- 1 мин
Стало известно, когда пройдут похороны Папы Римского Франциска
Франциска похоронят за пределами Ватикана.
Вероятно, похороны Папы Римского пройдут в субботу, 26 апреля. Церемония пройдет в базилике Санта Мария Маджоре.
Об этом пишет ANSA.
"Похороны Папы, согласно нормам Universi Dominici Gregis, должны состояться между четвертым и шестым днями после его смерти, то есть между пятницей 25 апреля и воскресеньем 27 апреля. Решение о дате должна принять первая Конгрегация кардиналов. Поэтому вероятно, что похороны состоятся в субботу, 2
Добавляется, что конклав состоится между пятнадцатым и двадцатым днем после смерти Франциска, а значит, между 6 и 10 мая. Однако если все кардиналы-избиратели будут в Риме, начало Конклава также можно перенести на другое время.
Напомним, 21 апреля, в своей резиденции в Ватикане скончался 88-летний Папа Римский Франциск.