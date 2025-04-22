Кардинал-украинец присоединится к избранию нового Папы Римского

Конклав / © Фото EPA/UPG

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Как кардинал младше 80 лет, священник украинского происхождения будет одним из немногих католических лидеров, которые соберутся в Ватикане на папский конклав.

Об этом пишет The Guardian.

45-летний украинский епископ Мельбурна, который будет одним из самых высоких католических чиновников мира, которые будут голосовать за избрание следующего Папы, говорит, что он переполнен печалью из-за смерти Папы Франциска.

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Николай Бычок, самый высокий католический чиновник Австралии после того, как в конце прошлого года Франциск сделал его кардиналом, сейчас направляется на Ближний Восток для паломничества, но поедет в Рим на похороны, а затем на папский конклав.

В заявлении кардинал Бычок отдал должное Франциску как "Папе для маргинализированных и тех, кто на периферии".

"Он был человеком простого благочестия, который стремился приблизить церковь к людям. Он свободно отдавал свои дары и имел уникальный личный подход ко всем, кого встречал. Папа Франциск был Папой мира. В мире, опустошенном войной, он призывал к миру и справедливости. Святого Престола, которые он наблюдал, известны и тайны, которые определенным образом помогли принести облегчение заключенным и страдающим", — заявил он.

Бычок является самым молодым кардиналом католической церкви и первым австралийцем, ставшим кардиналом после Джорджа Пелла. Он также всего восьмой кардинал из Австралии.

Он станет одним из примерно 135 кардиналов со всего мира, обладающих правом принять участие в конклаве.

“Я также прошу ваших молитв за кардиналов-избирателей, которые будут собираться на Конклаве, чтобы Святой Дух просветил наши сердца и разум, чтобы мы могли избрать достойного кандидата 267 епископом Рима и преемником святого Петра”, — сказал Бычок.

Бычок родился в украинском городе Тернополь и пошел в монастырь после окончания средней школы, а затем был рукоположен в священники во Львове.

Он служил священником в нескольких странах, включая Польшу и США, прежде чем в январе 2020 года переехал в Мельбурн, чтобы служить в Епархии Святых Петра и Павла в Мельбурне, украинской греко-католической церкви.

"Он почувствовал призвание следовать за Христом в возрасте 15 лет, когда был в 9-м классе", — говорится в его биографии.

Как кардинал до 80 лет, Бычок будет одним из немногих католических лидеров, которые в ближайшие недели соберутся в Ватикане, чтобы проголосовать на папском конклаве, чтобы выбрать следующего Папу.

Папа Римский Франциск назначил Бычко кардиналом вместо других известных католических лидеров Австралии, таких как архиепископ Сиднея Энтони Фишер и его коллега из Мельбурна Питер Коменсоли.

На церемонии в Ватикане в декабре, когда он стал кардиналом, Бычок сказал, что Франциск говорил с ним на украинском, когда говорил ему "Слава Иисусу Христу".

"Для меня это был отличный момент поддержки", — сказал Бычок.

Его установку кардиналом праздновали католики как в Австралии, так и в Украине.

Бычок рассказал о бедственном положении его родной Украины после вторжения России в 2022 году.

"Это действительно геноцид нашего народа, потому что Россия находится в режиме войны, с армией, с солдатами, и они убивают наших людей", — сказал он.

В пасхальном письме, присланном прихожанам на прошлой неделе, Бычок призвал католиков, которые оказались "в мире, часто чувствующим себя ошеломленным неопределенностью, страданием и разделением", искать утешение у Бога.

Он призвал, чтобы эта Пасха принесла “новое начало”.