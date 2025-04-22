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Астрологический прогноз на 22 апреля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к работе над новыми глобальными проектами и принимать важные решения.
Символ дня: утес.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: черная яшма, воздушный обсидиан.
За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают легко, особенно если не тянуть с визитом к врачу.
Питание дня: необходимо ограничить употребление любой жидкости, даже если речь идет о первых блюдах.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно наводить порядок на дачном участке.
Магия и мистика дня: хороший результат даст обращение за помощью к языческим богам — особенно тем, которые отвечают за материальное благополучие.
Сны дня: сны нынешней ночи подскажут, как направить в свою жизнь мощный финансовый поток.
Табу дня: под запретом любые перемены.
Цитата дня: «Счастливые умные люди — редчайшая вещь, которую я знаю» (Эрнест Хемингуэй).
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