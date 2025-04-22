Астрологический прогноз на 22 апреля

Утес / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к работе над новыми глобальными проектами и принимать важные решения.

Символ дня: утес.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: черная яшма, воздушный обсидиан.

За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают легко, особенно если не тянуть с визитом к врачу.

Питание дня: необходимо ограничить употребление любой жидкости, даже если речь идет о первых блюдах.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно наводить порядок на дачном участке.

Магия и мистика дня: хороший результат даст обращение за помощью к языческим богам — особенно тем, которые отвечают за материальное благополучие.

Сны дня: сны нынешней ночи подскажут, как направить в свою жизнь мощный финансовый поток.

Табу дня: под запретом любые перемены.

Цитата дня: «Счастливые умные люди — редчайшая вещь, которую я знаю» (Эрнест Хемингуэй).

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