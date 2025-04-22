Астрологічний прогноз на 22 квітня

Скеля / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати роботу над новими глобальними проєктами та ухвалювати важливі рішення.

Символ дня: скеля.

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Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: чорна яшма, повітряний обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: лімфатичні вузли.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, нетривалі і мають легкий перебіг, особливо якщо не зволікати з візитом до лікаря.

Харчування дня: необхідно обмежити вживання будь-якої рідини, навіть якщо йдеться про перші страви.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: можна наводити лад на дачній ділянці.

Магія і містика дня: гарний результат дасть звернення по допомогу до язичницьких богів, особливо тих, які відповідають за матеріальний добробут.

Сни дня: сни нинішньої ночі підкажуть, як спрямувати у своє життя потужний фінансовий потік.

Табу дня: під забороною — будь-які зміни.

Цитата дня: «Щасливі розумні люди — найрідкісніша річ, яку я знаю» (Ернест Гемінґвей).

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