У Ватикані представили духовний заповіт Папи Римського

Папа Римський Франциск / © Associated Press

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У Мережі у ніч на 25 квітня 2025 року опубліковано духовний заповіт Папи Римського Франциска, який датується 29 червня 2022 року, в якому вказується його поховання в базиліці Святої Марії Великої.

Про це повідомив сайт Ватикану.

“Відчуваючи наближення сутінків мого земного життя і з твердою надією на вічне життя, я хочу викласти свої останні побажання виключно щодо місця мого поховання”, — йдеться у повідомленні.

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“Я прошу підготувати мою гробницю в поховальній ніші в бічному проході між каплицею Павла (каплицею Salus Populi Romani) і каплицею Сфорца”, — додав у заповіті Папа Римський.

Могила повинна бути в землі; проста, без особливого орнаменту, з лише написом: Franciscus (Франциск — ред.)

Витрати на підготовку поховання будуть покриті сумою, наданою благодійником, яку я домовився про передачу до папської базиліки Святої Марії Великої. Я дав необхідні вказівки щодо цього кардиналу Роландасу Макрікасу, надзвичайному комісару Ліберійської базиліки.

“Нехай Господь дарує гідну нагороду всім тим, хто любив мене і продовжує молитися за мене. Страждання, які позначили останню частину мого життя, я жертвую Господу за мир у світі та за братерство між народами”, — резюмував Папа Римський Франциск.

Нагадаємо, що Папа помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта 21 квітня вранці о 7:35.