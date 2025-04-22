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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
586
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1 хв

Унаслідок ворожої атаки на Одесу є постраждалі

Росіяни вкотре поцілили по мирних жителях Одеси.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Одесу

Атака на Одесу / © Facebook/Геннадій Труханов

За попередньою інформацією, внаслідок російського масованого удару по Одесі у ніч проти 22 квітня 2025 року, постраждало три людини.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про наслідки атаки РФ на Одесу: пожежі, пошкоджена інфраструктура та житлові будинки.

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