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Унаслідок ворожої атаки на Одесу є постраждалі
Росіяни вкотре поцілили по мирних жителях Одеси.
За попередньою інформацією, внаслідок російського масованого удару по Одесі у ніч проти 22 квітня 2025 року, постраждало три людини.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Медики надають їм всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, що раніше стало відомо про наслідки атаки РФ на Одесу: пожежі, пошкоджена інфраструктура та житлові будинки.