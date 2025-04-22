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- Украина
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В результате вражеской атаки на Одессу есть пострадавшие
Россияне в очередной раз попали по мирным жителям Одессы.
По предварительной информации, в результате российского массированного удара по Одессе в ночь на 22 апреля 2025 года, пострадали три человека.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер .
Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Напомним, что ранее стало известно о последствиях атаки РФ на Одессу: пожары, поврежденная инфраструктура и жилые дома .