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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В результате вражеской атаки на Одессу есть пострадавшие

Россияне в очередной раз попали по мирным жителям Одессы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Одессу 22 апреля

Атака на Одессу 22 апреля / © Facebook/Геннадий Труханов

По предварительной информации, в результате российского массированного удара по Одессе в ночь на 22 апреля 2025 года, пострадали три человека.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер .

Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, что ранее стало известно о последствиях атаки РФ на Одессу: пожары, поврежденная инфраструктура и жилые дома .

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