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Трамп подтвердил поездку на похороны Папы в Риме
Президент США прибудет в Европу вместе с супругой.
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией планирует лично прибыть в Рим для участия в церемонии прощания с недавно ушедшим из жизни Папой Римским Франциском.
Об этом Трамп сообщил в собственной социальной сети Truth Social.
"Мелания и я поедем на похороны Папы Франциска в Риме. Мы с нетерпением ждем этого события", — написал он.
В настоящее время дата похорон официально не объявлена.
Напомним, в Ватикане несколько дней будут прощаться с Папой Римским Франциском.