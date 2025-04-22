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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Трамп подтвердил поездку на похороны Папы в Риме

Президент США прибудет в Европу вместе с супругой.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией планирует лично прибыть в Рим для участия в церемонии прощания с недавно ушедшим из жизни Папой Римским Франциском.

Об этом Трамп сообщил в собственной социальной сети Truth Social.

"Мелания и я поедем на похороны Папы Франциска в Риме. Мы с нетерпением ждем этого события", — написал он.

В настоящее время дата похорон официально не объявлена.

Напомним, в Ватикане несколько дней будут прощаться с Папой Римским Франциском.

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